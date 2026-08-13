Wissen
90-Jähriger vermisst
Symbolbild
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dpa

Am 13.08.2026 gegen 12:30 Uhr hat ein 90-jähriger Bewohner das St. Josef Seniorenzentrum in Wissen verlassen. Der Bewohner leidet an Demenz und ist räumlich nicht orientiert.

Lesezeit 1 Minute

Es wird vermutet, dass er sich im Innenstadtbereich in Wissen oder in der Umgebung um Wissen herum aufhält. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.

Personenbeschreibung:

Heutige Bekleidung ist unbekannt.
Der Herr trägt keine Brille und verwendet keine Gehhilfe. Er ist zwar mobil, jedoch auch sturzgefährdet.
Ein Foto des Gesuchten finden sie unter folgendem Link:
https://s.rlp.de/yggQDJF

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten sich unter der Tel. 02742/9350 bei der zuständigen Dienststelle PW Wissen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
M.L.
Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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