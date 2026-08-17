90-Jähriger vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6332991) wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste wurde tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.



Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus ihren Beständen zu nehmen.



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