Koblenz
90-Jähriger vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 90-Jährigen aus Wissen (https://www.

presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6332991) wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste wurde tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus ihren Beständen zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K. Zorn
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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