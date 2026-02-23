89-jähriger Mann aus Rhens vermisst

Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.



Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 89-jährigen:



ca. 164 cm groß, schlank, dunkelblaue Hose, dunkelblaues T-Shirt, Hausschuhe und führt einen Gehstock mit sich



Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/57je7fR eingesehen werden.



Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06742 8090 an die Polizeiinspektion Boppard oder jede andere Dienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard



Telefon: 06742-8090



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell