83-jährige Frau aus Mudersbach vermisst



Es wird angenommen, dass sie sich wie jeden Tag in Richtung der

Bushaltestelle "Niederschelden Weiher" begeben hat, um mit der Linie

C101 nach Siegen-Eiserfeld, Siegen oder weiter nach Siegen-Weidenau

(NRW) zu fahren.

Die Vermisste war wochentags fast täglich und ausschließlich mit dem

Bus unterwegs und besitzt ein Seniorenticket.



Derzeit liegen keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort vor, eine

hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden.



Beschreibung:

ca.154 - 156 cm

Schuhgröße 35

schlanke, zierliche Figur

kurze blonde Haare

blau-graue Augen

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/CAYHY36 eingesehen werden.



Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741 926 0 oder jede

andere Dienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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