83-jährige Frau aus Mudersbach vermisst

Es wird angenommen, dass sie sich wie jeden Tag in Richtung der
Bushaltestelle "Niederschelden Weiher" begeben hat, um mit der Linie
C101 nach Siegen-Eiserfeld, Siegen oder weiter nach Siegen-Weidenau
(NRW) zu fahren.
Die Vermisste war wochentags fast täglich und ausschließlich mit dem
Bus unterwegs und besitzt ein Seniorenticket.
Derzeit liegen keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort vor, eine
hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden.
Beschreibung:
ca.154 - 156 cm
Schuhgröße 35
schlanke, zierliche Figur
kurze blonde Haare
blau-graue Augen
Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/CAYHY36 eingesehen werden.
Hinweise nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741 926 0 oder jede
andere Dienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
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