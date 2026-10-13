79-jährige aus Wirges vermisst

Zuletzt habe sie geäußert, dass sie beabsichtige zu ihrer Tochter zu gehen. Dort ist sie nicht angekommen.
Es ist nicht auszuschließen, dass sich die o.g. Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.
Personenbeschreibung:
Ca. 165 cm
Etwas kräftiger
Dunkelbraune Haare
Bekleidung:
Türkise Stofftasche
Ggf. rotes Oberteil
Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/IBOczwW eingesehen werden.
Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Montabaur unter 02602 98860, oder jede andere Dienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K. Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
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