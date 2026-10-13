79-jährige aus Wirges vermisst



Zuletzt habe sie geäußert, dass sie beabsichtige zu ihrer Tochter zu gehen. Dort ist sie nicht angekommen.



Es ist nicht auszuschließen, dass sich die o.g. Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.



Personenbeschreibung:



Ca. 165 cm

Etwas kräftiger

Dunkelbraune Haare



Bekleidung:



Türkise Stofftasche

Ggf. rotes Oberteil



Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/IBOczwW eingesehen werden.



Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Montabaur unter 02602 98860, oder jede andere Dienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

K. Zorn

Telefon: 0261-103-50022

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

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