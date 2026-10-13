Koblenz
79-jährige aus Wirges vermisst
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Die Vermisste Frau Ingrid T. verließ am Nachmittag des 12.10.2026 gegen 16:30 Uhr ihre Wohnanschrift des Seniorenzentrums in Wirges in unbekannte Richtung.

Lesezeit 1 Minute


Zuletzt habe sie geäußert, dass sie beabsichtige zu ihrer Tochter zu gehen. Dort ist sie nicht angekommen.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich die o.g. Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

Ca. 165 cm
Etwas kräftiger
Dunkelbraune Haare

Bekleidung:

Türkise Stofftasche
Ggf. rotes Oberteil

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/IBOczwW eingesehen werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Montabaur unter 02602 98860, oder jede andere Dienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K. Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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