Koblenz
74-jährige Vallendarerin aus dem Krankenhaus Ev. Stift Koblenz vermisst
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dpa

Seit Donnerstag, dem 02.04.2024, wird aus dem Krankenhaus Evangelisches Stift St. Martin in Koblenz die 74-jährige Frau Monika B. vermisst. Frau B. leidet unter Demenz und ist zeitlich und örtlich nicht orientiert, ansonsten merkt man ihr die Krankheit jedoch nicht an. Sie verließ das Krankenhaus am Mittag in unbekannte Richtung.

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Koblenz (ots) -

Seit Donnerstag, dem 02.04.2024, wird aus dem Krankenhaus Evangelisches Stift St. Martin in Koblenz die 74-jährige Frau Monika B. vermisst.
Frau B. leidet unter Demenz und ist zeitlich und örtlich nicht orientiert, ansonsten merkt man ihr die Krankheit jedoch nicht an.

Sie verließ das Krankenhaus am Mittag in unbekannte Richtung. Die Suchmaßnahmen der Polizei Rheinland-Pfalz führten bislang nicht zum Antreffen der Vermissten.

Die Vermisste ist grundsätzlich mobil und könnte sich möglicherweise im Bereich Koblenz oder Vallendar aufhalten.

Beschreibung:

- Schulterlange, graue Haare
- Brille
- ca. 160 cm groß
- Kleidung: roter Schal, blauer Pullover, blaue Reisetasche mit
Aufschrift rot "82"

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Koblenz telefonisch unter der 0261/92156-390 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHK'in Scholtyssek
Telefon: 0261-92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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