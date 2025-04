Seit Montag, 07.04.2025 gegen 19:53 Uhr wird die 72-jährige Angelika Z. aus Nassau vermisst. Frau Z. ist dement und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Seit Montag, 07.04.2025 gegen 19:53 Uhr wird die 72-jährige Angelika Z. aus Nassau vermisst.



Frau Z. ist dement und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.



Die Vermisste ist körperlich fit und häufig mehrere Stunden zu Fuß unterwegs.



Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Frau Z. öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Es gibt Hinweise darauf, dass sie sich aktuell im Raum Koblenz aufhalten könnte.



Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:



- 160 cm groß

- schlank

- grau kurze Haare

- schwarze Brille



Aktuell bekannte Oberbekleidung:



- schwarze Softshelljacke

- grauer oder türkisfarbener Pullover

- Rucksack mit Blumenmuster + Anhänger



Fotos der Vermissten sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/fjdiGTy



Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die 72-Jährige gesehen oder kann Hinweise auf Ihren Aufenthalt geben?



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Ems unter 02603 9700 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz