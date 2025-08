70-jähriger Mann aus Hattert/Westerwald vermisst

Kennzeichen WW-KK 900



und kehrte nicht wie vereinbart am Abend zurück.



Herr K. ist schwer krank und auf Medikamente angewiesen.

Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage.



Hinweise nimmt die Polizei Hachenburg unter 02662/9558 - 0 oder jede

andere Dienststelle entgegen.

Personenbeschreibung:

ca. 160-164 cm groß,

60 kg schwer

Jeans

grau/schwarz gestreiften Pullover

grau/braune Schuhe

Brille

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/wRSYJOY eingesehen werden



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell