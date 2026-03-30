68-jähriger Mann aus Koblenz vermisst

Er ist schwer krank und sauerstoffpflichtig.

Es ist wahrscheinlich, dass er sich mit der Bahn in derzeit

unbekannte Richtung bewegt. Möglicherweise hält er sich auch im

Stadtgebiet von Koblenz auf.

Aufgrund der Gesamtumstände ist eine Gefahr für Leib oder Leben

anzunehmen.



Beschreibung:

auffallend groß,

auffälliger Bauch,

weiße Haare, weißer Bart.



Er dürfte einen Rolllator sowie ein Sauerstoffgerät mit sich führen.



Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/ATGw8R8 eingesehen werden.



Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort wird um Benachrichtigung des

Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer 0261-92156 390 oder jeder

anderen Polizeidienststelle gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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