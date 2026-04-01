Koblenz
68-jähriger Mann aus Koblenz vermisst - Erledigung

Symbolbild

dpa

Mit Verweis auf die Pressemeldung vom 30.03.12.46 Uhr, teilt die Polizei Koblenz mit, dass der vermisste Andreas G. zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden konnte.

Koblenz (ots) -

Mit Verweis auf die Pressemeldung vom 30.03., 12.46 Uhr, teilt die Polizei Koblenz mit, dass der vermisste Andreas G. zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden konnte.
Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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