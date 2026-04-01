68-jähriger Mann aus Koblenz vermisst - Erledigung

Koblenz (ots) -
Mit Verweis auf die Pressemeldung vom 30.03., 12.46 Uhr, teilt die Polizei Koblenz mit, dass der vermisste Andreas G. zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden konnte.
Die Fahndungsmaßnahmen werden eingestellt.
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Koblenz (ots) -