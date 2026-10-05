Koblenz
68-jähriger Mann aus Buchholz/WW. vermisst
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am Abend des 04.10.26 meldete die Ehefrau ihren 68-jährigen Mann, den Kurt S. als vermisst. Dieser hatte sich gegen 10:00 Uhr mit dem Pkw Renault, orangefarben, NR-KS 901 auf den Weg nach Olpe gemacht (Einsatz im Rahmen der Bereitschaft).

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Koblenz (ots) -

Am Abend des 04.10.26 meldete die Ehefrau ihren 68-jährigen Mann, den Kurt S.,als vermisst. Dieser hatte sich gegen 10:00 Uhr mit dem Pkw Renault, orangefarben, NR-KS 901 auf den Weg nach Olpe gemacht (Einsatz im Rahmen der Bereitschaft). Gegen 15:00 Uhr meldete sich der Vermisste und kündigte seine Rückkehr für ca. 16.30 Uhr an. Danach sei er nicht mehr erreichbar gewesen.

Derzeit besteht Grund zur Annahme, dass sich der Verantwortliche in einer hilflosen Lage befindet und Hilfe benötigt.

Beschreibung:

Schwarz-blaue Fleecejacke
schwarze Schlappen
schwarze Arbeitshose
Hemd

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/FWmCn6m eingesehen werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Neuwied unter 02631/ 878-0, die Kriminalwache in Koblenz unter 0261/ 92156 390, die Polizei Olpe unter 02761/9269-0 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


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