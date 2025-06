66-jähriger Mann aus Remagen-Oberwinter vermisst

Herr Golchert befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Er wurde zuletzt heute Morgen gegen 6 Uhr gesehen. Er bewegt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Fuß fort. Herr Golchert leidet unter Demenz.

Derzeit liegen keine Hinweise dahingehend vor, dass der Vermisste Opfer einer Straftat geworden ist.



Beschreibung von Herrn Golchert:



– 1,65m groß

– blaue Augen

– eher kräftige Statur

– etwas längere, graue Haare

– bekleidet mit einem blauen T-Shirt und einer schwarz-grauen

langen Jeans



Bei Antreffen wird gebeten, sich an die Polizei in Remagen unter 02642-93820 zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

-Führungszentrale-

PHK Debus

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





