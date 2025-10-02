6 Verletzte an Schule - Einsatz von Rettungskräften

Am 01.10.2025 gegen kurz nach 10 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei an dem Schulkomplex in der Langendorfer Straße in Neuwied.



Hier klagten mehrere Personen über Atemnot und andere Schleimhautreizungen und wurden durch den Rettungsdienst behandelt und in Krankenhäuser verbracht. Insgesamt wurden 3 Schüler sowie 3 Angestellte der Schulen verletzt. Diese Personen waren zuvor im Eingangsbereich der Turnhalle, wo sie auch einen beißenden Geruch wahrgenommen haben.

Der ausgesetzte Stoff ist derzeit unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Haus des Jugendrechts der Polizei Neuwied.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

pineuwied@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell