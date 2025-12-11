55-jähriger Mann aus dem Bereich Lahnstein vermisst

Es ist davon auszugehen, dass sich Herr J. zu Fuß vom Krankenhaus in Lahnstein, Ostallee, mit unbekanntem Ziel entfernt hat.
Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/jCNP64O eingesehen werden.
Die Veröffentlichung des Bildes dient ausschließlich gefahrenabwehrenden Zwecken.
Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156-390, die Polizei Lahnstein unter 02621- 9130 oder jede andere Dienststelle entgegen.
