55-jährige Frau aus Burgen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit dem frühen Morgen des heutigen 27.10.25 wird die 55-jährige Beata S. aus Burgen vermisst. Diese befindet sich in einer hilflosen Lage und benötigt dringend Hilfe.

Zum derzeitigen Stand ist davon

auszugehen, dass sich die Vermisste zu Fuß oder mit öffentlichen

Verkehrsmitteln fortbewegt.

Beschreibung:

167cm

graue Haare

normale Statur

Oberbekleidung: rote Jacke (Pufferjacke)

Unterbekleidung: Jeans, Sportschuhe vermutlich pinkfarben.



Lichtbild ist unter https://s.rlp.de/ZQ92Y5k einsehbar.



Bei Antreffen bittet die Polizei, die zuständige Dienststelle in

Brodenbach 0261-103 54950, die Kriminalwache in Koblenz 0261-92156

390 oder jede andere Dienststelle zu verständigen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell