Zum derzeitigen Stand ist davon
auszugehen, dass sich die Vermisste zu Fuß oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln fortbewegt.
Beschreibung:
167cm
graue Haare
normale Statur
Oberbekleidung: rote Jacke (Pufferjacke)
Unterbekleidung: Jeans, Sportschuhe vermutlich pinkfarben.
Lichtbild ist unter https://s.rlp.de/ZQ92Y5k einsehbar.
Bei Antreffen bittet die Polizei, die zuständige Dienststelle in
Brodenbach 0261-103 54950, die Kriminalwache in Koblenz 0261-92156
390 oder jede andere Dienststelle zu verständigen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
55-jährige Frau aus Burgen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
