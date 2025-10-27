Koblenz
55-jährige Frau aus Burgen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Seit dem frühen Morgen des heutigen 27.10.25 wird die 55-jährige Beata S. aus Burgen vermisst. Diese befindet sich in einer hilflosen Lage und benötigt dringend Hilfe.

Lesezeit 1 Minute

Zum derzeitigen Stand ist davon
auszugehen, dass sich die Vermisste zu Fuß oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln fortbewegt.
Beschreibung:
167cm
graue Haare
normale Statur
Oberbekleidung: rote Jacke (Pufferjacke)
Unterbekleidung: Jeans, Sportschuhe vermutlich pinkfarben.

Lichtbild ist unter https://s.rlp.de/ZQ92Y5k einsehbar.

Bei Antreffen bittet die Polizei, die zuständige Dienststelle in
Brodenbach 0261-103 54950, die Kriminalwache in Koblenz 0261-92156
390 oder jede andere Dienststelle zu verständigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region