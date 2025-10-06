55-Jährige aus Asbach vermisst

Seit dem 02.10.2025 wird die 55-jährige Sükriye G. aus Asbach vermisst. Dort wurde sie an dem Dienstag, 02.10. zuletzt gegen 10 Uhr gesehen. Zuletzt hat sie sich unter anderem auch in Linz am Rhein und in Neustadt/Wied aufgehalten.

Frau G. könnte sich in hilfloser Lage befinden.



Personenbeschreibung:



- ca. 153 cm groß

- braune Haare, oft zum Dutt gebunden

- etwas kräftigere Statur

- trug zuletzt eine schwarze Leggins und einen hellgrauen Pullover



Fotos der Vermissten können hier eingesehen werden: https://s.rlp.de/CphoTB2



Hinweise bitte an die Polizei in Straßenhaus unter 02634 952-0.



