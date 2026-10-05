46-jähriger Tatverdächtiger entwendet bei günstiger Gelegenheit einen Firmenfahrzeug, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Erste daraufhin eingeleitete Ermittlungen ergaben, dass dieser wohl kurz zuvor bei einer günstigen Gelegenheit ein Firmenfahrzeug eines örtlichen Bauunternehmens entwendet hat. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es ergaben sich zudem auch Anhaltspunkte, dass er unter Umständen auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte.



Weitere Ermittlungen dauern an. Der 46-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren im Hinblick auf die festgestellten Umstände zu verantworten haben.



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