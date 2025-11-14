Koblenz
45-Jähriger aus Koblenz vermisst
Seit dem 30.09.2025 wird der 45-jährige Gary Thomas V. 16.10.1980, aus Koblenz vermisst. Der Vermisste könnte sich in einer hilfsbedürftigen Lage befinden.

Lichtbilder des Vermissten sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/guPpQE3

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst entgegen: 0261 92156 390.

