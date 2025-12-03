Andernach
40-jährige Tania G. aus Koblenz vermisst
Seit Dienstag, 02.12.2025, 19 Uhr wird die 40-jährige Tania G. aus Koblenz vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie im Andernacher Stadtgebiet.



Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

- ca. 160 cm groß
- schlanke Figur
- dunkelbraune schulterlange Haare
- dunkelgrüne Jacke
- Jeans

Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/XJRJfrg

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390.

