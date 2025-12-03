Seit Dienstag, 02.12.2025, 19 Uhr wird die 40-jährige Tania G. aus Koblenz vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie im Andernacher Stadtgebiet.





Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.



Personenbeschreibung / Besondere Hinweise



- ca. 160 cm groß

- schlanke Figur

- dunkelbraune schulterlange Haare

- dunkelgrüne Jacke

- Jeans



Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/XJRJfrg



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell