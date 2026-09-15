36-jähriger Mann aus Vallendar vermisst

Der Vermisste dürfte sich in einer

hilflosen Lage befinden und mit einem grauen Skoda Oktavia neueren

Datums, Kennzeichen TÜ-V 9779, unterwegs sein.



Beschreibung:

1,75-1,80m groß, athletischer Körperbau, dunkle kurze Haare,

Dreitagebart, schmales Gesicht, braun-grüne Augen, , Schuhgröße

45-46, europäischer Phänotyp

Bekleidung:

beige Chinohose, dunkelblaue Jacke, mutmaßlich dunkles T-Shirt,

weiß-beige Sneaker von Tommy-Hilfiger.



Bilder der Person sowie des Fahrzeugs können unter

https://s.rlp.de/fljPlir eingesehen werden.



Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter

0261/92 156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O.Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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