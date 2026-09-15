Koblenz
36-jähriger Mann aus Vallendar vermisst
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Seit Montag, 14.09.26, wird der 36-jährige Stefan W. aus Vallendar, Kreis Mayen-Koblenz, vermisst.

Lesezeit 1 Minute

Der Vermisste dürfte sich in einer
hilflosen Lage befinden und mit einem grauen Skoda Oktavia neueren
Datums, Kennzeichen TÜ-V 9779, unterwegs sein.

Beschreibung:
1,75-1,80m groß, athletischer Körperbau, dunkle kurze Haare,
Dreitagebart, schmales Gesicht, braun-grüne Augen, , Schuhgröße
45-46, europäischer Phänotyp
Bekleidung:
beige Chinohose, dunkelblaue Jacke, mutmaßlich dunkles T-Shirt,
weiß-beige Sneaker von Tommy-Hilfiger.

Bilder der Person sowie des Fahrzeugs können unter
https://s.rlp.de/fljPlir eingesehen werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter
0261/92 156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O.Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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