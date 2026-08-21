Andernach
35-jährige Ceylan Sabrina M. vermisst
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Seit dem 14.08.2026 wird die 35-jährige Ceylan Sabrina M. vermisst. Zuletzt wurde sie in Andernach gesehen. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte auf ihren Aufenthaltsort vor.



Personenbeschreibung:

- ca. 175cm groß
- ca. 70 kg schwer
- Dunkelbrauner kurzer Bob-Haarschnitt bis über die Ohren
- helles kurzes Oberteil
- kurzer Rock
- schwarze Tasche

Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/dUNmFsk.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter der Telefonnummer 026192156390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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