Seit dem 14.08.2026 wird die 35-jährige Ceylan Sabrina M. vermisst. Zuletzt wurde sie in Andernach gesehen. Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte auf ihren Aufenthaltsort vor.





Personenbeschreibung:



- ca. 175cm groß

- ca. 70 kg schwer

- Dunkelbrauner kurzer Bob-Haarschnitt bis über die Ohren

- helles kurzes Oberteil

- kurzer Rock

- schwarze Tasche



Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/dUNmFsk.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter der Telefonnummer 026192156390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

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