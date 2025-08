32-jähriger Mann aus Weißenthurm vermisst

Der letzte Kontakt fand am 12.07. statt. Herr L. dürfte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und könnte sich im Bereich Neuwied oder Koblenz aufhalten.



Bei Antreffen des Vermissten bittet die Polizei, den Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0261-92 156 390 zu verständigen oder die Kriminaldirektion Koblenz per Mail unter kdkoblenz.ki1.k11(at)polizei.rlp.de anzuschreiben.



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/O6zSe61 eingesehen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





