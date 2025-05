31. Symposium der Polizeipuppenspielerinnen und -spieler Deutschlands: Einladung für Medienvertreter!

Vom 16.19. Mai 2025 veranstaltet der Verein zur Förderung der Methode Puppenspiel in der Kriminal- und Verkehrsprävention (VPKV e. ) das 31. Symposium der Polizeipuppenspielerinnen und -spieler in der Jugendherberge der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz!

Vom 16. - 19. Mai 2025 veranstaltet der Verein zur Förderung der Methode Puppenspiel in der Kriminal- und Verkehrsprävention (VPKV e. V.) das 31. Symposium der Polizeipuppenspielerinnen und -spieler in der Jugendherberge der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz!



Die Teilnehmenden, zu denen neben Polizeibeamtinnen und -beamten auch pädagogische Fachkräfte, Ehrenamtliche sowie Angehörige anderer Berufsgruppen gehören, kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und aus benachbarten Ländern nach Koblenz, um sich im Rahmen von Workshops und Fortbildungen zu verschiedenen Themen rund um das Puppenspiel auszutauschen.



Diese jährlichen Fortbildungen des Vereins dienen damit dem Erfahrungsaustausch und der Beratung von Puppenspielenden und Behörden im gesamten Bundesgebiet. Die Polizeipuppenbühne Koblenz allein erreichte mit ihrem Präventionsprogramm in Jahr 2024 knapp 3.800 Kinder sowie über 500 Eltern/Erwachsene.



Die offizielle Eröffnungsveranstaltung des Symposiums findet diesen Freitag, 16.05.2025 um 16 Uhr in der Festungskirche Ehrenbreitstein in Koblenz statt! Neben Bürgermeisterin Ulrike Mohrs, werden u. a. auch der Leiter der Polizeidirektion Koblenz, Björn Neureuter, sowie der Leiter der PI Koblenz 1, Eduard Schaab, und die Vorsitzende des VPKV, Kerstin Hassel anwesend sein.



Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen! Es wird um vorherige Anmeldung unter: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de gebeten.



