31-jähriger Mann aus dem Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler vermisst

Dort gesehen wurde er zuletzt am Samstag, 10.01.2026. Herr S. hat die Klinik in unbekannte Richtung / mit unbekanntem Ziel verlassen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Als mögliche Aufenthaltsorte kommen neben Bad Neuenahr-Ahrweiler auch Wiesbaden, Bonn oder Koblenz in Betracht.

Die bisher durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg.

Beschreibung:

186 cm groß, normalgewichtig, hellbraune Haare, blau-graue Augen

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/JPbREyb eingesehen werden.



Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Personen nimmt die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der Telefonnummer 0261 103-57350 und zu üblichen Geschäftszeiten die Kriminalpolizei in Remagen unter 02642 9382-350 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle informiert werden.



