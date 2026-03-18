3. landesweite Aktionswoche "Deine PoliZEIT" - den Polizeiberuf live erleben!

Wenn du wissen willst, ob der Polizeiberuf zu dir passt, dann ist jetzt deine Chance!



Die Polizei Rheinland-Pfalz lädt dich vom 13. bis 19. April 2026 zur landesweiten Aktionswoche "Deine PoliZEIT" ein. Eine Woche voller Einblicke, echter Stories und direktem Austausch mit den Menschen, die den Job jeden Tag leben.



Was dich erwartet:



In ganz Rheinland-Pfalz finden spannende Events statt, bei denen du:

- mit Polizistinnen und Polizisten auf Augenhöhe sprechen kannst

- echte Einblicke in Einsätze und Ermittlungsarbeit bekommst

- alles über Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten erfährst

- deine Fragen loswerden kannst - ehrlich und ungefiltert



Egal ob Schülerin, Schüler oder einfach neugierig auf einen sicheren und abwechslungsreichen Beruf.



Veranstaltungen in deiner Nähe:



- Bewerbungstraining in Betzdorf: Dienstag, 14.04.2026, von 17:00

bis 19:00 Uhr



- Berufsinformationsabend der Polizei Neuwied: Donnerstag,

15.04.2026, von 18:00 bis 20:00 Uhr



- Fit like a Cop bei der Polizei Adenau: Freitag, 17.04.2026, von

15:00 bis 18:00 Uhr



- (D)Ein Tag bei der Polizei Andernach: Samstag, 18.04.2026, von

10:00 bis 15:00 Uhr



Sichere dir jetzt deinen Platz!



Einige Veranstaltungen sind anmeldepflichtig. Informiere dich und melde dich direkt an unter:

www.polizei.rlp.de/polizeit



Du hast in der Woche keine Zeit? Kein Stress. Weitere Infos rund um Studium und Karriere findest du jederzeit unter:

www.polizei.rlp.de/karriere



Deine Zukunft. Dein Team. Deine PoliZEIT.

Starte durch bei der Polizei Rheinland-Pfalz - vielleicht beginnt hier genau dein nächstes Kapitel.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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