Herr S. befindet sich in einer psychischen Belastungssituation und benötigt Hilfe.
Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich der Vermisste im Bereich Koblenz oder Bendorf aufhalten könnte.
Beschreibung:
südl. Phänotyp
175 - 180 cm groß
schwarze Jacke
schwarze Hose
schwarze Schuhe
roter Hoodie (meistens Kapuze auf)
Ein Bild kann unter https://s.rlp.de/K6yG61T eingesehen werden.
Bei Antreffen der Person bittet die Polizei, die Kriminalwache in Koblenz unter 0261-92156-390 oder jede andere Dienststelle zu informieren.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz
20-jähriger Mann aus dem Bereich Andernach abgängig
