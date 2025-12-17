20-jähriger Mann aus dem Bereich Andernach abgängig

Herr S. befindet sich in einer psychischen Belastungssituation und benötigt Hilfe.



Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich der Vermisste im Bereich Koblenz oder Bendorf aufhalten könnte.



Beschreibung:



südl. Phänotyp

175 - 180 cm groß

schwarze Jacke

schwarze Hose

schwarze Schuhe

roter Hoodie (meistens Kapuze auf)



Ein Bild kann unter https://s.rlp.de/K6yG61T eingesehen werden.



Bei Antreffen der Person bittet die Polizei, die Kriminalwache in Koblenz unter 0261-92156-390 oder jede andere Dienststelle zu informieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell