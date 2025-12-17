Koblenz
20-jähriger Mann aus dem Bereich Andernach abgängig
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Seit Dienstag, 16.12.25 ist der 20-jährige Georg S. aus der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach abgängig.

Lesezeit 1 Minute

Herr S. befindet sich in einer psychischen Belastungssituation und benötigt Hilfe.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich der Vermisste im Bereich Koblenz oder Bendorf aufhalten könnte.

Beschreibung:

südl. Phänotyp
175 - 180 cm groß
schwarze Jacke
schwarze Hose
schwarze Schuhe
roter Hoodie (meistens Kapuze auf)

Ein Bild kann unter https://s.rlp.de/K6yG61T eingesehen werden.

Bei Antreffen der Person bittet die Polizei, die Kriminalwache in Koblenz unter 0261-92156-390 oder jede andere Dienststelle zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter