Der Vermisste kam selbständig und wohlbehalten zur Polizeiinspektion 1 in Koblenz und wurde anschließend zur Rhein-Mosel-Fachklinik zurück verbracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Marita Simon, EPHK'in
Telefon: 0261-92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
20-jährigen Mann aus dem Bereich Andernach abgängig – ERLEDIGUNG
Der Vermisste kam selbständig und wohlbehalten zur Polizeiinspektion 1 in Koblenz und wurde anschließend zur Rhein-Mosel-Fachklinik zurück verbracht.