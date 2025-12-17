20-jährigen Mann aus dem Bereich Andernach abgängig – ERLEDIGUNG

Mit Verweis auf die Vermisstenfahndung von heute 10:31 Uhr wurden die Fahndungsmaßnahmen eingestellt.

Der Vermisste kam selbständig und wohlbehalten zur Polizeiinspektion 1 in Koblenz und wurde anschließend zur Rhein-Mosel-Fachklinik zurück verbracht.



