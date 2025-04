2 Verkehrsunfälle auf der BAB 48

Vor Ort wurde durch die Beamten festgestellt, dass der allein Beteiligte 24-jährige Fahrer aus dem Raum Siegen aus bislang unbekannten Gründen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort mit der Schutzplanke kollidierte und wieder auf die Fahrbahn schleuderte, bevor er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer wurde hierbei nicht verletzt.

Durch die Kollision mit der Schutzplanke entstand ein derartiger Schaden am Fahrzeug, sodass auslaufende Betriebsstoffe über sämtliche Fahrspuren verteilt wurden.

Aus diesem Grund musste die Richtungsfahrbahn Trier für die aufwendigen Reinigungsarbeiten bis ca. 16:00 Uhr voll gesperrt werden. Daher wurden die in der Vollsperrung befindlichen Verkehrsteilnehmer zum Autobahnkreuz Koblenz zurückgeführt.



2. Während der Unfallaufnahme, gegen 14:00 Uhr wurde ein weiterer Verkehrsunfall auf der Gegenfahrbahn in gleicher Höhe, zwischen der Anschlussstelle Ochtendung und dem Autobahnkreuz Koblenz gemeldet.

Der ebenfalls alleinige Beteiligte 49-jährige Fahrer aus dem Raum Mayen-Koblenz befuhr mit seinem PKW die BAB48 in Fahrtrichtung Trier und kam aus bislang ungeklärter Ursache ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hier prallte er nahezu ungebremst in ein auf dem Standstreifen stehendes Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei, welches dort aufgrund des zuvor genannten Unfalls auf der Richtungsfahrbahn Trier abgestellt war.

Der alleinige Insasse des Fahrzeugs wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Erstmeldungen zu dem Unfall wurde durch die Rettungsleitstelle auch ein Rettungshubschrauber vor Ort entsandt.

Auch hier musste die Richtungsfahrbahn voll gesperrt werden, ebenfalls zwecks Reinigungsarbeiten aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe.

Gegen 16:40 Uhr konnte hier die linke Fahrspur wieder frei gegeben werden. Die Reinigungsarbeiten dauern derzeit noch an.



In beiden Richtungen bildeten sich aufgrund des allgemein hohen Verkehrsaufkommens lange Rückstaus.

Verkehrsteilnehmer, die stellenweise versuchten, der Vollsperrung durch Wenden oder Rückwärtsfahren auf der Autobahn zu entgehen, werden entsprechend sanktioniert.



Im Einsatz befanden sich Kräfte der Autobahnpolizei Mendig, Autobahnmeisterei Mendig, RTW, Rettungshubschrauber mit Notarzt, Abschleppdienst und die Feuerwehren Ochtendung und Bassenheim.



