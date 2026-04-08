2. Nachtrag zu Lkw-Brand-Meldung vom 07.04.2026, 17:52 Uhr

Eine Bergung ist derzeit nicht möglich, da es sich um eine Zugmaschine mit Erdgasantrieb handelt, deren Tanks noch fast vollständig gefüllt sind und Erdgas aus dem Überdruckventil entweicht.

Nach erfolgten Gasmessungen an der Brandörtlichkeit und Gefahrenbeurteilung durch Feuerwehr, Autobahnmeisterei und Autobahnpolizei Montabaur, wird in der kommenden Stunde auch der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt freigegeben.

Bis zur Bergung des Lkw können noch Tage vergehen.

Die Verkehrsteilnehmer müssen in diesem Streckenabschnitt weiterhin mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602 9327 0





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