2. landesweite Aktionswoche "Deine PoliZEIT" - Entdecke den Polizeiberuf hautnah!

Dann nutze jetzt die Chance, es selbst zu erleben! Die Polizei Rheinland-Pfalz lädt dich zur 2. landesweiten Aktionswoche "Deine PoliZEIT" vom 21. bis 30. März 2025 ein. In dieser Zeit kannst du hautnah erleben, was es heißt, Polizistin oder Polizist zu sein!



Ob Schülerinnen, Schüler und alle weiteren Interessierten - wenn du dich für einen abwechslungsreichen, spannenden und krisensicheren Job interessierst, solltest du dir die Veranstaltungen in dieser Woche nicht entgehen lassen. In ganz Rheinland-Pfalz erwarten dich zahlreiche Events, bei denen du direkt mit Polizistinnen und Polizisten sprechen und exklusive Einblicke in ihren Berufsalltag erhalten kannst.



Veranstaltungen in deiner Nähe:



21.03.2025 Montabaur: Karriere auf der Überholspur - Berufsinformationstag bei der Polizeiautobahnstation Montabaur



21.03.2025 Koblenz: Kripo Koblenz Live -reloaded-



21.03.2025 Bad Ems: Berufsinformationstag der Polizei Bad Ems



26.03.2025 Neuwied: Crime Night - Aktions- und Infoabend für die Kommissare der Zukunft



29.03.2025 Bad Neuenahr-Ahrweiler: Fit like a cop



Sei dabei! Jetzt informieren und anmelden!

Einige Veranstaltungen erfordern eine Anmeldung. Schau regelmäßig auf www.polizei.rlp.de/aktion, um dir deinen Platz zu sichern. Falls du in der Aktionswoche nicht dabei sein kannst - kein Problem! Auch zu anderen Zeiten gibt es regelmäßig Infoveranstaltungen, die du unter www.polizei.rlp.de/karriere findest.



Starte deine Zukunft bei der Polizei Rheinland-Pfalz - wir freuen uns auf dich!



