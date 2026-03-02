Nach derzeitigem Stand kann aber mitgeteilt werden, dass die Störungsbeseitigung, bis auf eine geringe zweistellige Haushaltsanzahl, behoben werden konnte.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K. Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
2. Folgemeldung zu: Öffentlichkeitswirksamer Verkehrsunfall in der Innenstadt Koblenz - PKW kommt von der Fahrbahn und kollidiert mit Stromkasten - Beeinträchtigung der Notrufleitung
Nach derzeitigem Stand kann aber mitgeteilt werden, dass die Störungsbeseitigung, bis auf eine geringe zweistellige Haushaltsanzahl, behoben werden konnte.