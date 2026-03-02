Koblenz
2. Folgemeldung zu: Öffentlichkeitswirksamer Verkehrsunfall in der Innenstadt Koblenz - PKW kommt von der Fahrbahn und kollidiert mit Stromkasten - Beeinträchtigung der Notrufleitung
Ergänzend zu den bereits veröffentlichten Informationen kann berichtet werden, dass die Reparaturarbeiten an dem Verteilerkasten für Telekommunikation, welcher bei einem Verkehrsunfall beschädigten wurde, noch andauern.

Nach derzeitigem Stand kann aber mitgeteilt werden, dass die Störungsbeseitigung, bis auf eine geringe zweistellige Haushaltsanzahl, behoben werden konnte.

