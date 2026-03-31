17-jähriges Mädchen aus Dernbach (Montabaur) vermisst

Dort stieg gegenüber der Schule an der Bushaltestelle aus. Gegen ca. 10:00 Uhr meldete sich der Direktor der Schule telefonisch bei der Mutter und teilte mit, dass Hevin nicht in der Schule erschienen sei.



Am 27.03.2026 gegen 15:00 Uhr wurde sie in Köln bei einer Behörde vorstellig, verließ das Büro dann wieder in unbekannte Richtung. Seitdem bestand kein Kontakt mehr zu Hevin.



Möglicherweise hält sie sich noch im Raum Köln auf.



Beschreibung:



ca. 160 cm groß,

lange schwarze Haare

trägt eine beige Jacke, Jeans und schwarze Vans,

führt einen schwarzen Nike-Rucksack mit sich

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/6SG7BLb eingesehen werden.



Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der minderjährigen Vermissten nimmt die Polizei Montabaur unter 02602-9226 216 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell