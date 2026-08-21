17-Jähriger Vermisster aus Rhein-Lahn-Kreis wohlbehalten zurück - Fahndung nach Vermisster 12-Jähriger dauert an

Der 17-Jährige ist wohlbehalten zurück

bei seiner Familie. Die Fahndung nach der 12-Jährigen Inas A. aus

Niederwörresbach, die gemeinsam mit dem 17-Jährigen unterwegs war,

dauert weiter an.



Die französische Polizei meldete am gestrigen Nachmittag, dem 20.

August, den 17-Jährigen am Bahnhof in Thionville (Frankreich) in

Obhut zu haben. Die französischen Behörden übergaben ihn noch am

gestrigen Tag an seine Eltern.



Das Fahrzeug mit dem die beiden Vermissten zunächst unterwegs waren,

wurde zudem gestern im Stadtgebiet Trier aufgefunden und

sichergestellt. Die laufenden Ermittlungen zum Aufenthaltsort der

12-jährigen Inas A. deuten darauf hin, dass diese sich ebenfalls mit

dem 17-Jährigen in Thionville aufhielt und sich womöglich weiterhin

in Frankreich befindet.



Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Inas. A geben können,

werden weiterhin gebeten, sich unter 06781-5610 an die

Kriminalpolizei Idar-Oberstein oder jede andere Polizeidienststelle

zu wenden.



Pressemeldung des Polizeipräsidiums Koblenz vom 18. August 2026,

16.30 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6335880



Pressemeldung der Polizeidirektion Trier vom 17. August, 17:34 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/6335133



Die Medien werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen von Fotos und

personenbezogenen Informationen zu dem nicht mehr vermissten

17-Jährigen zu löschen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - O.Jutz

Telefon: 0261-103-50021

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