17-Jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis zusammen mit 12-Jähriger aus dem Bereich Idar-Oberstein vermisst





Der 17-Jährige Vermisste David H. aus dem Rhein-Lahn-Kreis dürfte

vermutlich mit der 12-Jährigen Vermissten Inas A. aus dem Bereich

Idar-Oberstein unterwegs sein.



Es liegen Hinweise vor, dass sich die beiden Minderjährigen mit einem

silbernen PKW, vermutlich ein Opel Meriva, mit den als gestohlen

gemeldeten Kennzeichen WEL-JG 291, fortbewegen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermissten in

hilfloser Lage befinden.



Beschreibung:

David H.:

männlich, 17 Jahre alt, ca. 175 cm, rote kurze Haare, sehr helle

Haut, silberne Zahnspange, möglicherweise: Blaue Jeans, Blaues

T-Shirt.

Ines A.:

weiblich, 12 Jahre alt, ca. 150 cm, dunkelbraune, struppige Haare,

keine Brille, vermutlich mit Kopftuch bedeckt.



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/l8xI0Jk eingesehen werden.



Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort der Gesuchten oder des Fahrzeugs

wenden Sie sich an die zuständige Polizeidienststelle Montabaur

02602/92260 oder jede andere Polizeidienststelle.



Pressemitteilung der Polizeidirektion Trier im Zusammenhang mit der

Ines A. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/6335133



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle: M. Leonhard

Telefon: 0261-103-50023

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

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