Der 17-Jährige Vermisste David H. aus dem Rhein-Lahn-Kreis dürfte
vermutlich mit der 12-Jährigen Vermissten Inas A. aus dem Bereich
Idar-Oberstein unterwegs sein.
Es liegen Hinweise vor, dass sich die beiden Minderjährigen mit einem
silbernen PKW, vermutlich ein Opel Meriva, mit den als gestohlen
gemeldeten Kennzeichen WEL-JG 291, fortbewegen.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermissten in
hilfloser Lage befinden.
Beschreibung:
David H.:
männlich, 17 Jahre alt, ca. 175 cm, rote kurze Haare, sehr helle
Haut, silberne Zahnspange, möglicherweise: Blaue Jeans, Blaues
T-Shirt.
Ines A.:
weiblich, 12 Jahre alt, ca. 150 cm, dunkelbraune, struppige Haare,
keine Brille, vermutlich mit Kopftuch bedeckt.
Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/l8xI0Jk eingesehen werden.
Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort der Gesuchten oder des Fahrzeugs
wenden Sie sich an die zuständige Polizeidienststelle Montabaur
02602/92260 oder jede andere Polizeidienststelle.
Pressemitteilung der Polizeidirektion Trier im Zusammenhang mit der
Ines A. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117698/6335133
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle: M. Leonhard
Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
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17-Jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis zusammen mit 12-Jähriger aus dem Bereich Idar-Oberstein vermisst
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