17.01.2026 13:45 Uhr - Verkehrsunfallflucht in der Grenzhäuser Straße - Polizei bittet um Zeugenhinweise





Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief der Hund "Maja", ein drei Jahre alter, weißer Kleinspitz, aus einer Hofeinfahrt auf die Fahrbahn. Dort wurde das Tier von einem bislang unbekannten Pkw erfasst. Der Fahrzeugführer verlangsamte seine Fahrt kurzzeitig, setzte diese jedoch anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Maja verstarb leider augenblicklich.



Zeugen des Vorfalls konnten beobachten, dass es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen silberfarbenen Pkw Kombi der Marke Hyundai handelte. Ein Kennzeichen konnte leider nicht abgelesen werden.



Die Polizeiinspektion Bendorf bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich zu melden. Ebenso wird der bislang unbekannte Fahrzeugführer gebeten, sich bei der Polizei zu melden



