16-jähriges Mädchen aus Marienrachdorf/WW. vermisst

Koblenz (ots) -



Seit Mittwochvormittag, 27.08.2025 wird die 16-jährige Michelle B.

aus Marienrachdorf vermisst. Möglicherweise hält sich Michelle im

Bereich Mayen auf.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen derzeit in

jugendgefährdendem Milieu aufhält.



Beschreibung:

1,60m groß, kräftige Gestalt, blonde lange Haare



Bekleidet mit einer roten Kapuzenjacke mit schwarzer Aufschrift,

schwarzer Cordhose und schwarz-weißen Sneakers der Marke "DC Shoes".



Vermutlich führt die Vermisste eine pinke Tasche sowie einen

Schlafsack mit sich.

Lichtbilder der Vermissten sowie der Kleidung können unter

https://s.rlp.de/l1dtvo6 eingesehen werden.



Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, sachbearbeitende

Dienststelle ist derzeit die Polizeiinspektion Montabaur

(02602-92260).



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell