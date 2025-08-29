Koblenz
16-jähriges Mädchen aus Marienrachdorf/WW. vermisst
Seit Mittwochvormittag, 27.08.2025 wird die 16-jährige Michelle B. aus Marienrachdorf vermisst. Möglicherweise hält sich Michelle im Bereich Mayen auf.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen derzeit in
jugendgefährdendem Milieu aufhält.

Beschreibung:
1,60m groß, kräftige Gestalt, blonde lange Haare

Bekleidet mit einer roten Kapuzenjacke mit schwarzer Aufschrift,
schwarzer Cordhose und schwarz-weißen Sneakers der Marke "DC Shoes".

Vermutlich führt die Vermisste eine pinke Tasche sowie einen
Schlafsack mit sich.
Lichtbilder der Vermissten sowie der Kleidung können unter
https://s.rlp.de/l1dtvo6 eingesehen werden.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, sachbearbeitende
Dienststelle ist derzeit die Polizeiinspektion Montabaur
(02602-92260).

