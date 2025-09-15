Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen derzeit in jugendgefährdendem Milieu aufhält.
Beschreibung: 1,60m groß, kräftige Gestalt, blonde lange Haare
Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/l1dtvo6
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, sachbearbeitende Dienststelle ist die Polizeiinspektion Montabaur 02602-92260.
16-jähriges Mädchen aus Marienrachdorf vermisst