16-jähriges Mädchen aus Marienrachdorf vermisst

Seit Mittwoch, 10.09.2025 wird die 16-jährige Michelle B. aus Marienrachdorf vermisst. Möglicherweise hält sich Michelle im Bereich Mayen auf.





Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen derzeit in jugendgefährdendem Milieu aufhält.



Beschreibung: 1,60m groß, kräftige Gestalt, blonde lange Haare



Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/l1dtvo6



Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, sachbearbeitende Dienststelle ist die Polizeiinspektion Montabaur 02602-92260.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Anika Färber-Neumann

Telefon: 0261-103-50024

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell