Beschreibung:
ca. 170 cm, schwarze lange Haare, schmal, graue Jogginghose, blaues
Oberteil, graublauer Schal
Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/IfXI5Gq eingesehen werden.
Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt der KDD in Koblenz unter 0261-92
156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.
16-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst