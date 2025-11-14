16-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst

Seit Donnerstag, 13.11.25, wird die 16-jährige Alina C. aus Koblenz vermisst. Diese verließ in den Abendstunden nach einem häuslichen Streit die Wohnanschrift in einem rechtsrheinischen Koblenzer Höhenstadtteil mit unbekanntem Ziel.





Beschreibung:

ca. 170 cm, schwarze lange Haare, schmal, graue Jogginghose, blaues

Oberteil, graublauer Schal



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/IfXI5Gq eingesehen werden.



Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt der KDD in Koblenz unter 0261-92

156 390 oder jede andere Dienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





