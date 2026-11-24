



Ein männlicher Fahrzeugführer befuhr die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Aktienstraße und bog in diese nach rechts ab. Dort überquerte ein 16-jähriger Junge die Straße über einen Zebrastreifen. Der Fahrzeugführer übersah den Jungen und erfassten diesen mit seinem Fahrzeug. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Der 16-jährige Junge wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Vor Ort befindliche Ersthelfer kümmerten sich um den verletzten Jungen, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der Junge wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus transportiert.



Die Ermittlungen bzgl. des Fahrzeugführers dauern an. Daher die bitte an Zeugen, sich bei der Polizei Andernach zu melden. Hat jemand den Verkehrsunfall beobachtet? Kann jemand Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben?



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

PHK´in Behrendt



Telefon: 02632-921-0

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



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