16-jähriger Junge aus Koblenz vermisst

Seit Montag dem 29.06.2026, 07.00 Uhr wird der 16- jährige Niou A. aus Koblenz vermisst. In der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 07:00 Uhr verließ er gemeinsam mit seiner Freundin unbemerkt die elterliche Wohnung.

Koblenz (ots) -



Seit Montag dem 29.06.2026, 07.00 Uhr wird der 16- jährige Niou A.

aus Koblenz vermisst.

In der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 07:00 Uhr verließ er gemeinsam mit

seiner Freundin unbemerkt die elterliche Wohnung.

Beide dürften gemeinsam mit dem Zug unterwegs sein.

Derzeit liegen keine Hinweise auf den Aufenthaltsort vor.



Beschreibung:

ca. 175cm

schlank

schw. Haare, etwa bis Nacken

dunkle Augen

schwarze Jogginghose

schwarze Sneaker Nike Air

schwarzes T-Shirt od. schw. Pullover

schwarzer Rucksack mit goldenem Emblem (Emblem unbekannt)



Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/oaPBAER eingesehen werden.



Hinweise nimmt die Kriminalwache in Koblenz unter 0261/ 92156 390

oder jede andere Polizeidienststelle entgegen



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O.Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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