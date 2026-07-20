16-jähriger Junge aus Koblenz vermisst

Koblenz (ots) -
Seit Montag dem 29.06.2026, 07.00 Uhr wird der 16- jährige Niou A.
aus Koblenz vermisst.
In der Zeit zwischen 06:15 Uhr und 07:00 Uhr verließ er gemeinsam mit
seiner Freundin unbemerkt die elterliche Wohnung.
Beide dürften gemeinsam mit dem Zug unterwegs sein.
Derzeit liegen keine Hinweise auf den Aufenthaltsort vor.
Beschreibung:
ca. 175cm
schlank
schw. Haare, etwa bis Nacken
dunkle Augen
schwarze Jogginghose
schwarze Sneaker Nike Air
schwarzes T-Shirt od. schw. Pullover
schwarzer Rucksack mit goldenem Emblem (Emblem unbekannt)
Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/oaPBAER eingesehen werden.
Hinweise nimmt die Kriminalwache in Koblenz unter 0261/ 92156 390
oder jede andere Polizeidienststelle entgegen
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O.Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
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