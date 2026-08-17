16-jähriger Junge aus Koblenz vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 16-jährigen Jungen aus Koblenz (https://www.

presseportal.de/blaulicht/pm/117715/6318157) wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste konnte angetroffen werden.



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