16-Jährige aus Barig-Selbenhausen (Hessen) vermisst – mögliche Bezüge nach Sankt Goarshausen in Rheinland-Pfalz

Die Jugendliche verließ am
Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ihre Wohnanschrift in der
Schulstraße und wurde seitdem nicht mehr gesehen.
Sie könnte sich auf dem Weg nach Sankt Goarshausen (Rheinland-Pfalz)
befinden.
Josephine ist etwa 1,75 m groß, schlank und hat lange blonde Haare.
Sie hat auffällig lange Wimpern, ein Lippenbandpiercing sowie mehrere
Ohrringe. Zuletzt trug sie einen blauen Pullover, blaue kurze Jeans
sowie weiße Sneaker der Marke Lacoste.
Ein Lichtbild kann unter
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/6310834 eingesehen
werden.
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeistation
Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 oder jede andere
Polizeidienststelle entgegen.
Kontakt:
Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle für PP Westhessen
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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