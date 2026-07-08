16-Jährige aus Barig-Selbenhausen (Hessen) vermisst – mögliche Bezüge nach Sankt Goarshausen in Rheinland-Pfalz

Die Jugendliche verließ am

Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, ihre Wohnanschrift in der

Schulstraße und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Sie könnte sich auf dem Weg nach Sankt Goarshausen (Rheinland-Pfalz)

befinden.

Josephine ist etwa 1,75 m groß, schlank und hat lange blonde Haare.

Sie hat auffällig lange Wimpern, ein Lippenbandpiercing sowie mehrere

Ohrringe. Zuletzt trug sie einen blauen Pullover, blaue kurze Jeans

sowie weiße Sneaker der Marke Lacoste.

Ein Lichtbild kann unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/6310834 eingesehen

werden.



Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeistation

Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



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65187 Wiesbaden

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