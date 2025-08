15-jähriges Mädchen vermisst

Koblenz (ots) -



Vermisst wird die 15-jährige Fabienne S., die grundsätzlich im Kreis

Neuwied (Rheinland-Pfalz) wohnhaft ist. Abgängig ist sie von ihrem

letzten bekannten Aufenthaltsort im Bereich Steinfurt

(Nordrhein-Westfalen).



Möglicherweise hält sich die Fabienne mittlerweile in Norddeutschland

auf (Hamburg oder Kiel).



Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen derzeit in

jugendgefährdendem Milieu aufhält.



Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen, Ansprechpartner in

Rheinland-Pfalz ist derzeit die Kriminalpolizei Neuwied

(02631-878-0, Herr Weber)



Beschreibung:

1,70 groß, schlank, braune Haare (evt. etwas heller als auf dem

Lichtbild),

Schuhgröße 39-40,

Bauchpiercing,

Tattoo Buchstabe A auf dem Ober oder Unterarm.

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/9rOwPeW eingesehen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O. Jutz

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell