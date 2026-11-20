Beschreibung:
ca. 150-155cm groß, hagere Statur, blaue Jacke, pinke Leggings
Ein Bild kann unter https://s.rlp.de/En8Klfg eingesehen werden.
Bei Antreffen bitte die Polizei Montabaur unter 02602/ 9226-0, die Kriminalwache in Koblenz unter 0261/ 92 156 390 oder jede andere Dienststelle verständigen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O.Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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