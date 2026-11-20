Seit dem heutigen Freitag, 20.11.26, wird die 14-jährige Raya K. aus Wirges/WW. vermisst. Möglicherweise hält sie sich im Raum Limburg auf.



Beschreibung:

ca. 150-155cm groß, hagere Statur, blaue Jacke, pinke Leggings



Ein Bild kann unter https://s.rlp.de/En8Klfg eingesehen werden.



Bei Antreffen bitte die Polizei Montabaur unter 02602/ 9226-0, die Kriminalwache in Koblenz unter 0261/ 92 156 390 oder jede andere Dienststelle verständigen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle O.Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell