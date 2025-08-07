14-jähriges Mädchen aus dem Bereich Koblenz vermisst

Koblenz (ots) –
Vermisst wird die 14-jährige Violetta B., die in der Nähe von Koblenz
wohnhaft ist und sich bis zu ihrem Verschwinden am 06.08., 05.20 Uhr,
im Bereich des Bahnhofs in der Stadtmitte von Koblenz aufgehalten
hat.
Möglicherweise bewegt sie sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fort,
ein Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen erscheint zumindest möglich.
Beschreibung:
schlank
schulterlange braune Haare
graue Jeans
schwarzes T-Shirt
schwarze Schuhe mit weißer Sohle
Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/TSFh6bI eingesehen werden.
Hinweise auf den Aufenthaltsort der minderjährigen Violetta nimmt der
KDD in Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Dienststelle
entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle – O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
