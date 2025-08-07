14-jähriges Mädchen aus dem Bereich Koblenz vermisst

Vermisst wird die 14-jährige Violetta B. die in der Nähe von Koblenz wohnhaft ist und sich bis zu ihrem Verschwinden am 06.08.05.20 Uhr, im Bereich des Bahnhofs in der Stadtmitte von Koblenz aufgehalten hat.

Möglicherweise bewegt sie sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fort,

ein Aufenthalt in Nordrhein-Westfalen erscheint zumindest möglich.



Beschreibung:

schlank

schulterlange braune Haare

graue Jeans

schwarzes T-Shirt

schwarze Schuhe mit weißer Sohle



Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/TSFh6bI eingesehen werden.



Hinweise auf den Aufenthaltsort der minderjährigen Violetta nimmt der

KDD in Koblenz unter 0261-92156 390 oder jede andere Dienststelle

entgegen.



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle – O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





