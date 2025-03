14-Jähriger aus Oberraden vermisst

Seit Dienstag, 11.03.2025 wird der 14-jährige San Luca S. aus Oberraden in der Nähe von Koblenz vermisst.

Er war bereits des Öfteren von zu Hause abgängig, jedoch kehrte er in der Vergangenheit deutlich schneller wieder nach Hause zurück.

Nach seinem Verschwinden wurde er bereits im Raum Köln, speziell im Stadtteil Mülheim, gesehen.

Er ist ca. 1,75 m groß, schlanke Statur, trägt dunkelblaue Jeans, einen schwarzen Nike Hoodie, ein helle Gucci Kappe und weiße Turnschuhe.



Fotos des Vermissten sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/AQdpWIR



Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-878-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



