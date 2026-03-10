14-Jährige Sumeja R. vermisst

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.



Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.



Beschreibung:



- Schwarze Leggings - Leoparden-Oberteil - Beiger Mantel - 157 cm

groß - Schlank - Spricht akzentfrei deutsch



Fotos der Vermissten sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/Hy1mCkZ



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 103-53113 oder 0261 92156-390.



