14-Jährige Sumeja R. vermisst

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.
Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.
Beschreibung:
- Schwarze Leggings - Leoparden-Oberteil - Beiger Mantel - 157 cm
groß - Schlank - Spricht akzentfrei deutsch
Fotos der Vermissten sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/Hy1mCkZ
Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 103-53113 oder 0261 92156-390.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.