14-jährige aus Holler vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Seit heute Morgen, 12.03.25 wird die 14-jährige Delana A. aus Holler vermisst. Diese dürfte sich in Begleitung eines jungen Mannes oder einer jungen Frau befinden und sich möglicherweise im hessischen Borken aufhalten (Schwalm-Eder-Kreis).





Delana befindet sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand und benötigt Hilfe.



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/zTnTBN4 eingesehen werden.



Bei Antreffen bitte die Polizei in Montabaur (02602-9226-0) oder eine andere Dienststelle informieren.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell