Koblenz
13-jähriges Mädchen aus Rhein-Sieg-Kreis vermisst - Bezüge nach RLP möglich
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Seit dem 19.06.2026 wird die 13-jährige Alison Emilia M. vermisst. Alison ist von ihrer Wohngruppe in 53783 Mühleip (Rhein-Sieg-Kreis) als vermisst gemeldet worden und kehrte dorthin nicht zurück.

Lesezeit 1 Minute


Es gibt Hinweise, dass sie Bezüge nach Rheinland-Pfalz, unter anderem auch Neuwied, haben könnte.
Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort bislang nicht geklärt werden.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gefahr für Leib oder Leben der Vermissten besteht.
Beschreibung:
circa 160 cm groß
schlanke Statur
braune schulterlange Haare
Sommersprossen

Ein Lichtbild kann unter https://s.rlp.de/cr2maxP eingesehen werden.

Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren