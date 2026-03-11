Koblenz
13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst
Die 13- jährige Klara Luise W. wird seit 10.03.2026 um 14.00 Uhr aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Koblenz vermisst.



Beschreibung:

Kräftige Statur
160cm
Schulter lange braune lockige Haare
bekleidet mit einer schwarze Jogginghose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover

Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/SAPzmvq eingesehen werden.

Bei Antreffen wird gebeten, sich an den KDD Koblenz 0261 92156 390 oder jede andere Dienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

