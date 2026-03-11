13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst

Die 13- jährige Klara Luise W. wird seit 10.03.2026 um 14.00 Uhr aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Koblenz vermisst.





Beschreibung:



Kräftige Statur

160cm

Schulter lange braune lockige Haare

bekleidet mit einer schwarze Jogginghose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover



Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/SAPzmvq eingesehen werden.



Bei Antreffen wird gebeten, sich an den KDD Koblenz 0261 92156 390 oder jede andere Dienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle - O. Jutz

Telefon: 0261-103-50021

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell