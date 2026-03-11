13-jähriges Mädchen aus Koblenz vermisst

Beschreibung:
Kräftige Statur
160cm
Schulter lange braune lockige Haare
bekleidet mit einer schwarze Jogginghose sowie einem schwarzen Kapuzenpullover
Lichtbilder können unter https://s.rlp.de/SAPzmvq eingesehen werden.
Bei Antreffen wird gebeten, sich an den KDD Koblenz 0261 92156 390 oder jede andere Dienststelle zu wenden.
